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Oltrepo Pavese Riesling Piota 2024
Oltrepò Pavese (Lombardia)
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Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, pera e agrumi seguite da aromi di biancospino, ginestra, susina, ananas e pesca.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di mela, pera e susina.
Maturazione in vasche d'acciaio.
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Alcol: 13%
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Antipasti di verdure e pesce, Risotto con pesce e crostacei, Pesce saltato, Latticini
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|Calice consigliato
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10 °C
|(Vini Bianchi Giovani e Freschi)
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|Giugno 2026