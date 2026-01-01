Giallo paglierino intenso e sfumature giallo paglierino, molto trasparente. Giallo paglierino intenso e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di uva spina, ananas e sambuco seguite da aromi di ortica, mango, mela, pesca, pompelmo, foglia di pomodoro, peperone verde e fiore di bosso. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di uva spina, ananas e sambuco seguite da aromi di ortica, mango, mela, pesca, pompelmo, foglia di pomodoro, peperone verde e fiore di bosso.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi uva spina, ananas e mango. Finale persistente con ricordi uva spina, ananas e mango.

5 mesi in vasche d'acciaio, 6 mesi in bottiglia. 5 mesi in vasche d'acciaio, 6 mesi in bottiglia.

