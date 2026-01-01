Giallo paglierino intenso e sfumature giallo paglierino, molto trasparente. Giallo paglierino intenso e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di pera, mela e ananas seguite da aromi di ginestra, biancospino, cedro, pesca, susina, nocciola e pietra focaia. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di pera, mela e ananas seguite da aromi di ginestra, biancospino, cedro, pesca, susina, nocciola e pietra focaia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistenza con ricordi di pera, mela e ananas. Finale persistenza con ricordi di pera, mela e ananas.

Maturazione in vasche d'acciaio, 12 mesi in bottiglia. Maturazione in vasche d'acciaio, 12 mesi in bottiglia.

