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Oltrepo Pavese Riesling Superiore Vigna Martina 2024
Oltrepò Pavese (Lombardia)
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Giallo paglierino intenso e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di pera, mela e ananas seguite da aromi di ginestra, biancospino, cedro, pesca, susina, nocciola e pietra focaia.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistenza con ricordi di pera, mela e ananas.
Maturazione in vasche d'acciaio, 12 mesi in bottiglia.
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Alcol: 13%
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Pasta con pesce e crostacei, Pesce saltato, Carne bianca saltata, Crostacei saltati, Sformati di verdure, Latticini
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|Calice consigliato
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10 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
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|Giugno 2026