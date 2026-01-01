Giallo paglierino brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Giallo paglierino brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva, banana e rosa bianca seguite da aromi di acacia, mango, litchi, frutto della passione, ananas, pesca, cedro, mela, pera, salvia e noce moscata. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva, banana e rosa bianca seguite da aromi di acacia, mango, litchi, frutto della passione, ananas, pesca, cedro, mela, pera, salvia e noce moscata.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale persistente con ricordi di uva, banana e mango. Finale persistente con ricordi di uva, banana e mango.

Maturazione in vasche d'acciaio. Maturazione in vasche d'acciaio.

