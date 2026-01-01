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Pinot Nero dell'Oltrepò Pavese Luigi Padroggi 2022
Pinot Nero dellOltrepò Pavese (Lombardia)
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Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, prugna e lampone seguite da aromi di rosa appassita, fragola, mirtillo, tabacco, carruba, liquirizia, vaniglia e mentolo.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.
Finale persistente con ricordi di ciliegia, prugna e lampone.
12 mesi in barrique, 12 mesi in bottiglia.
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Alcol: 13,5%
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Carne arrosto, Carne alla griglia, Stufati di carne con funghi, Formaggi
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|Calice consigliato
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18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
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|Giugno 2026