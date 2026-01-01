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Rosso rubino brillante e sfumature rosso rubino, abbastanza trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di ciliegia, fragola e lampone seguite da aromi di ciclamino, rosa, prugna, corbezzolo, mirtillo, cioccolato, cannella, tabacco, macis, vaniglia e mentolo.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.
Finale persistente con ricordi di ciliegia, fragola e lampone.
12 mesi in barrique, 6 mesi in vasche d'acciaio.