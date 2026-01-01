Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di amarena, prugna e viola appassita seguite da aromi di mirtillo, lampone, mora, cacao, tabacco, liquirizia, cuoio, chiodo di garofano, catrame, grafite, vaniglia e mentolo. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di amarena, prugna e viola appassita seguite da aromi di mirtillo, lampone, mora, cacao, tabacco, liquirizia, cuoio, chiodo di garofano, catrame, grafite, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di amarena, prugna e mirtillo. Finale molto persistente con lunghi ricordi di amarena, prugna e mirtillo.

12 mesi in botte e barrique, 3 anni in bottiglia. 12 mesi in botte e barrique, 3 anni in bottiglia.

