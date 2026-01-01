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Torgiano Rosso Riserva Rubesco Vigna Monticchio 2020
Torgiano Rosso Riserva (Umbria)
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Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di amarena, prugna e viola appassita seguite da aromi di mirtillo, lampone, mora, cacao, tabacco, liquirizia, cuoio, chiodo di garofano, catrame, grafite, vaniglia e mentolo.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di amarena, prugna e mirtillo.
12 mesi in botte e barrique, 3 anni in bottiglia.
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Alcol: 13,5%
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Selvaggina, Carne arrosto, Brasati e stufati di carne con funghi, Formaggi stagionati
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|Calice consigliato
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18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
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