|
Giallo ambra brillante e sfumature giallo ambra, trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di confettura di mele cotogne, fico secco e nocciola seguite da aromi di confettura di pesche, confettura di pere, scorza d'agrume, dattero, canditi, mandorla, caramello, mallo di noce, miele e vaniglia.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di confettura di mele cotogne, fico secco e nocciola.
Maturazione in vasche di cemento e barrique.