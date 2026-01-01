Giallo ambra brillante e sfumature giallo ambra, trasparente. Giallo ambra brillante e sfumature giallo ambra, trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di confettura di mele cotogne, fico secco e nocciola seguite da aromi di confettura di pesche, confettura di pere, scorza d'agrume, dattero, canditi, mandorla, caramello, mallo di noce, miele e vaniglia. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di confettura di mele cotogne, fico secco e nocciola seguite da aromi di confettura di pesche, confettura di pere, scorza d'agrume, dattero, canditi, mandorla, caramello, mallo di noce, miele e vaniglia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di confettura di mele cotogne, fico secco e nocciola. Finale persistente con ricordi di confettura di mele cotogne, fico secco e nocciola.

Maturazione in vasche di cemento e barrique. Maturazione in vasche di cemento e barrique.

