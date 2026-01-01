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Chardonnay di Torgiano Aurente 2023
Torgiano (Umbria)
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Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di banana, pompelmo e acacia seguite da aromi di biancospino, ananas, mango, mela, pesca, pera, susina, pralina, burro, vaniglia e minerale.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Finale persistente con ricordi di banana, pompelmo e ananas.
Fermentazione in barrique, 6 mesi in barrique, 2 anni in bottiglia.
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Alcol: 12,5%
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Paste ripiene con pesce, Pesce arrosto, Pesce stufato con funghi, Carne bianca arrosto
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|Calice consigliato
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12 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
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