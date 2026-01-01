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Giallo ambra brillante e sfumature giallo ambra, trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela cotogna, pompelmo rosa e dattero seguite da aromi di ginestra, susina, confettura di pere, scorza d'agrume, ananas, nocciola, miele, vaniglia e pietra focaia.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Finale persistente con ricordi di mela cotogna, pompelmo rosa e dattero.
6 mesi in vasche d'acciaio e barrique, 12 mesi in bottiglia.