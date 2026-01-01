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  Friuli Pinot Grigio Ramato Conte Lucio 2018, La Bellanotte (Italia)

Friuli Pinot Grigio Ramato Conte Lucio 2018

La Bellanotte (Italia)

(Friuli-Venezia Giulia)
Pinot Grigio
Vino Bianco Vino Bianco Punteggio: ✧✧✧✧

(Friuli-Venezia Giulia)
Giallo ambra brillante e sfumature giallo ambra, trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela cotogna, pompelmo rosa e dattero seguite da aromi di ginestra, susina, confettura di pere, scorza d'agrume, ananas, nocciola, miele, vaniglia e pietra focaia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale persistente con ricordi di mela cotogna, pompelmo rosa e dattero.

6 mesi in vasche d'acciaio e barrique, 12 mesi in bottiglia.

Alcol: 12,5%

Paste ripiene con pesce e funghi, Pesce arrosto, Crostacei alla griglia, Carne bianca arrosto, Zuppe di legumi

Calice consigliato Vini Bianchi Corposi e Maturi 14 °C
(Vini Bianchi Corposi e Maturi)

Giugno 2026


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