Giallo ambra brillante e sfumature giallo ambra, trasparente. Giallo ambra brillante e sfumature giallo ambra, trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela cotogna, pompelmo rosa e dattero seguite da aromi di ginestra, susina, confettura di pere, scorza d'agrume, ananas, nocciola, miele, vaniglia e pietra focaia. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela cotogna, pompelmo rosa e dattero seguite da aromi di ginestra, susina, confettura di pere, scorza d'agrume, ananas, nocciola, miele, vaniglia e pietra focaia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale persistente con ricordi di mela cotogna, pompelmo rosa e dattero. Finale persistente con ricordi di mela cotogna, pompelmo rosa e dattero.

6 mesi in vasche d'acciaio e barrique, 12 mesi in bottiglia. 6 mesi in vasche d'acciaio e barrique, 12 mesi in bottiglia.

