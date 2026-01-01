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  Oltrepò Pavese Metodo Classico Pinot Nero Brut Talento 2022, La Piotta (Italia)

Oltrepò Pavese Metodo Classico Pinot Nero Brut Talento 2022

La Piotta (Italia)

Oltrepò Pavese (Lombardia)
Pinot Nero
Vino Spumante/Frizzante Vino Spumante/Frizzante Punteggio: ✧✧✧✧

Oltrepò Pavese (Lombardia)
Giallo verdolino intenso e sfumature giallo paglierino, molto trasparente, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, lampone e crosta di pane seguite da aromi di ginestra, ananas, pera, susina, mandarino e nocciola.

Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela, lampone e ananas.

Rifermentazione in bottiglia e affinamento sui propri lieviti per almeno 24 mesi.

Alcol: 12%

Pasta con pesce e crostacei, Pesce saltato, Carne bianca saltata, Crostacei alla griglia, Sformati di verdure

Calice consigliato Spumanti Metodo Classico Maturi e Millesimati 10 °C
(Spumanti Metodo Classico Maturi e Millesimati)

Giugno 2026


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