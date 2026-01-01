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Oltrepò Pavese Metodo Classico Pinot Nero Brut Talento 2022
Oltrepò Pavese (Lombardia)
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Pinot Nero
| Vino Spumante/Frizzante
|Punteggio: ✧✧✧✧
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Giallo verdolino intenso e sfumature giallo paglierino, molto trasparente, perlage fine e persistente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, lampone e crosta di pane seguite da aromi di ginestra, ananas, pera, susina, mandarino e nocciola.
Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di mela, lampone e ananas.
Rifermentazione in bottiglia e affinamento sui propri lieviti per almeno 24 mesi.
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Alcol: 12%
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Pasta con pesce e crostacei, Pesce saltato, Carne bianca saltata, Crostacei alla griglia, Sformati di verdure
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|Calice consigliato
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10 °C
|(Spumanti Metodo Classico Maturi e Millesimati)
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|Giugno 2026
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