Giallo verdolino intenso e sfumature giallo paglierino, molto trasparente, perlage fine e persistente. Giallo verdolino intenso e sfumature giallo paglierino, molto trasparente, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, lampone e crosta di pane seguite da aromi di ginestra, ananas, pera, susina, mandarino e nocciola. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, lampone e crosta di pane seguite da aromi di ginestra, ananas, pera, susina, mandarino e nocciola.

Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela, lampone e ananas. Finale persistente con ricordi di mela, lampone e ananas.

Rifermentazione in bottiglia e affinamento sui propri lieviti per almeno 24 mesi. Rifermentazione in bottiglia e affinamento sui propri lieviti per almeno 24 mesi.

