Giallo verdolino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente, perlage fine e persistente. Giallo verdolino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, susina e crosta di pane seguite da aromi di ginestra, ananas, lampone, pera, mandarino e nocciola. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, susina e crosta di pane seguite da aromi di ginestra, ananas, lampone, pera, mandarino e nocciola.

Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela, susina e ananas. Finale persistente con ricordi di mela, susina e ananas.

Rifermentazione in bottiglia e affinamento sui propri lieviti per almeno 30 mesi. Rifermentazione in bottiglia e affinamento sui propri lieviti per almeno 30 mesi.

