Rosso rubino cupo e sfumature rosso rubino, poco trasparente. Rosso rubino cupo e sfumature rosso rubino, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di amarena, mora e violetta seguite da aromi di prugna, mirtillo, cacao, tabacco, cipria, liquirizia, macis, cuoio, vaniglia e mentolo. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di amarena, mora e violetta seguite da aromi di prugna, mirtillo, cacao, tabacco, cipria, liquirizia, macis, cuoio, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale persistente con ricordi di amarena, mora e prugna. Finale persistente con ricordi di amarena, mora e prugna.

12 mesi in barrique, 6 mesi in vasche d'acciaio, 6 mesi in bottiglia. 12 mesi in barrique, 6 mesi in vasche d'acciaio, 6 mesi in bottiglia.

