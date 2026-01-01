Giallo dorato brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Giallo dorato brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, ananas e albicocca seguite da aromi di ginestra, biancospino, pera, cedro, pesca, pompelmo, susina e minerale. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, ananas e albicocca seguite da aromi di ginestra, biancospino, pera, cedro, pesca, pompelmo, susina e minerale.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela, ananas e albicocca. Finale persistente con ricordi di mela, ananas e albicocca.

Maturazione in vasche d'acciaio. 12 mesi in bottiglia. Maturazione in vasche d'acciaio. 12 mesi in bottiglia.

