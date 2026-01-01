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Oltrepò Pavese Riesling Piota Luigi Padroggi 2023
Oltrepò Pavese (Lombardia)
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Giallo dorato brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, ananas e albicocca seguite da aromi di ginestra, biancospino, pera, cedro, pesca, pompelmo, susina e minerale.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di mela, ananas e albicocca.
Maturazione in vasche d'acciaio. 12 mesi in bottiglia.
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Alcol: 13,5%
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Pasta e risotto con pesce e crostacei, Pesce saltato, Carne bianca saltata, Sformati di verdure, Latticini
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|Calice consigliato
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10 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
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|Giugno 2026