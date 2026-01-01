Giallo paglierino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente. Giallo paglierino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, ananas e pesca seguite da aromi di ginestra, biancospino, albicocca, cedro, pera, mango, pompelmo, susina, nocciola, timo e minerale. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, ananas e pesca seguite da aromi di ginestra, biancospino, albicocca, cedro, pera, mango, pompelmo, susina, nocciola, timo e minerale.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela, ananas e pesca. Finale persistente con ricordi di mela, ananas e pesca.

Maturazione in vasche d'acciaio. 12 mesi in bottiglia. Maturazione in vasche d'acciaio. 12 mesi in bottiglia.

