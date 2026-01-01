Giallo paglierino brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Giallo paglierino brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, ananas e biancospino seguite da aromi di ginestra, pompelmo, pera, melone, pesca, nocciola, tiglio, vaniglia e minerale. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, ananas e biancospino seguite da aromi di ginestra, pompelmo, pera, melone, pesca, nocciola, tiglio, vaniglia e minerale.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale persistente con ricordi di mela, ananas e pompelmo. Finale persistente con ricordi di mela, ananas e pompelmo.

Fermentazione in botte e barrique, 12 mesi in botte e barrique, 6 mesi in vasche d'acciaio. Fermentazione in botte e barrique, 12 mesi in botte e barrique, 6 mesi in vasche d'acciaio.

