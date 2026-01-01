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Alto Adige Pinot Grigio Riserva Giatl 2023
(Alto Adige)
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Giallo paglierino brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, ananas e biancospino seguite da aromi di ginestra, pompelmo, pera, melone, pesca, nocciola, tiglio, vaniglia e minerale.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Finale persistente con ricordi di mela, ananas e pompelmo.
Fermentazione in botte e barrique, 12 mesi in botte e barrique, 6 mesi in vasche d'acciaio.
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Alcol: 13,5%
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Pasta con pesce e verdure, Pesce stufato, Carne bianca stufata, Zuppe di funghi, Sformati di verdure
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|Calice consigliato
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11 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
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|Giugno 2026