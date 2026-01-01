Giallo paglierino brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Giallo paglierino brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, susina e biancospino seguite da aromi di ginestra, nespola, ananas, pera, pesca, melone, pompelmo, nocciola, mandorla, timo, tiglio, vaniglia e minerale. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, susina e biancospino seguite da aromi di ginestra, nespola, ananas, pera, pesca, melone, pompelmo, nocciola, mandorla, timo, tiglio, vaniglia e minerale.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela, susina e nespola. Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela, susina e nespola.

Una parte del vino fermenta e matura in barrique per 3 mesi, 6 mesi in vasche d'acciaio. Una parte del vino fermenta e matura in barrique per 3 mesi, 6 mesi in vasche d'acciaio.

