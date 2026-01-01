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Bianco di Torgiano Torre di Giano Vigna il Pino 2021
Torgiano (Umbria)
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Vermentino (50%), Grechetto (30%), Trebbiano Toscano (20%)
| Vino Bianco
|Punteggio: ✧✧✧✧✧
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Giallo paglierino brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, susina e biancospino seguite da aromi di ginestra, nespola, ananas, pera, pesca, melone, pompelmo, nocciola, mandorla, timo, tiglio, vaniglia e minerale.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela, susina e nespola.
Una parte del vino fermenta e matura in barrique per 3 mesi, 6 mesi in vasche d'acciaio.
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Alcol: 13,5%
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Paste ripiene con funghi, Pesce arrosto, Carne bianca arrosto, Zuppe di funghi
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|Calice consigliato
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12 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
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