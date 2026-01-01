Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di ribes, prugna e amarena seguite da aromi di viola appassita, mirtillo, tabacco, cacao, liquirizia, cuoio, pepe rosa, vaniglia e mentolo. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di ribes, prugna e amarena seguite da aromi di viola appassita, mirtillo, tabacco, cacao, liquirizia, cuoio, pepe rosa, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale persistente con ricordi di ribes, prugna e amarena. Finale persistente con ricordi di ribes, prugna e amarena.

60 mesi in botte, 24 mesi in bottiglia. 60 mesi in botte, 24 mesi in bottiglia.

