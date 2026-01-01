Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di prugna, ciliegia e viola appassita seguite da aromi di lampone, mirtillo, mora, cacao, tabacco, cipria, liquirizia, cuoio, macis, rosmarino, vaniglia e mentolo. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di prugna, ciliegia e viola appassita seguite da aromi di lampone, mirtillo, mora, cacao, tabacco, cipria, liquirizia, cuoio, macis, rosmarino, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di prugna, ciliegia e lampone. Finale molto persistente con lunghi ricordi di prugna, ciliegia e lampone.

14 mesi in botte, 6 mesi in bottiglia. 14 mesi in botte, 6 mesi in bottiglia.

