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Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di prugna, ciliegia e viola appassita seguite da aromi di lampone, mirtillo, mora, cacao, tabacco, cipria, liquirizia, cuoio, macis, rosmarino, vaniglia e mentolo.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di prugna, ciliegia e lampone.
14 mesi in botte, 6 mesi in bottiglia.