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Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre co note di prugna, amarena e viola appassita seguite da aromi di rosa appassita, lampone, mirtillo, mora, corbezzolo, cioccolato, tabacco, cipria, liquirizia, macis, timo, vaniglia e mentolo.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di prugna, amarena e lampone.
12 mesi in barrique, almeno 6 mesi in bottiglia.