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San Giorgio 2019
(Umbria)
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Cabernet Sauvignon (50%), Sangiovese (50%)
| Vino Rosso
|Punteggio: ✧✧✧✧✧
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Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di prugna, ribes e amarena seguite da aromi di viola appassita, mirtillo, mora, arancia rossa, cacao, cipria, tabacco, cannella, liquirizia, ginepro, cuoio, vaniglia ed eucalipto.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di prugna, ribes e amarena.
12 mesi in barrique, almeno 1 anno in bottiglia.
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Alcol: 14%
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Selvaggina, Carne arrosto, Brasati e stufati di carne, Formaggi stagionati
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|Calice consigliato
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18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
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