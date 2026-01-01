Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di prugna, ribes e amarena seguite da aromi di viola appassita, mirtillo, mora, arancia rossa, cacao, cipria, tabacco, cannella, liquirizia, ginepro, cuoio, vaniglia ed eucalipto. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di prugna, ribes e amarena seguite da aromi di viola appassita, mirtillo, mora, arancia rossa, cacao, cipria, tabacco, cannella, liquirizia, ginepro, cuoio, vaniglia ed eucalipto.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di prugna, ribes e amarena. Finale molto persistente con lunghi ricordi di prugna, ribes e amarena.

12 mesi in barrique, almeno 1 anno in bottiglia. 12 mesi in barrique, almeno 1 anno in bottiglia.

