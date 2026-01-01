|
Montefalco Rosso Boccatone 2021
Montefalco (Umbria)
|
Sangiovese, Barbera, Sagrantino
| Vino Rosso
|Punteggio: ✧✧✧✧
|
Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena, prugna e mirtillo seguite da aromi di violetta, mora, cioccolato, liquirizia, macis, cuoio, vaniglia e mentolo.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e mirtillo.
24 mesi in botte, 12 mesi in bottiglia.
|
|
Alcol: 15%
|
Carne arrosto, Stufati di carne con funghi, Carne alla griglia, Formaggi
|
|Calice consigliato
|
18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
|
|Giugno 2026
|Altre Annate
|
|DiWineTaste
|Lettori
|2013
| ✧✧✧✧
| Dicembre 2016
| --
|2014
| ✧✧✧✧
| Maggio 2018
| --
|2015
| ✧✧✧✧
| Settembre 2019
| --
|2021
| ✧✧✧✧
| Giugno 2026
| --