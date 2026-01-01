Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena, prugna e mirtillo seguite da aromi di violetta, mora, cioccolato, liquirizia, macis, cuoio, vaniglia e mentolo. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena, prugna e mirtillo seguite da aromi di violetta, mora, cioccolato, liquirizia, macis, cuoio, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e mirtillo. Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e mirtillo.

24 mesi in botte, 12 mesi in bottiglia. 24 mesi in botte, 12 mesi in bottiglia.

