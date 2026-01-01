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  Montefalco Rosso Boccatone 2021, Tabarrini (Italia)

Montefalco Rosso Boccatone 2021

Tabarrini (Italia)

Montefalco (Umbria)
Sangiovese, Barbera, Sagrantino
Vino Rosso Vino Rosso Punteggio: ✧✧✧✧

Montefalco (Umbria)
Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena, prugna e mirtillo seguite da aromi di violetta, mora, cioccolato, liquirizia, macis, cuoio, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e mirtillo.

24 mesi in botte, 12 mesi in bottiglia.

Alcol: 15%

Carne arrosto, Stufati di carne con funghi, Carne alla griglia, Formaggi

Calice consigliato Vini Rossi Corposi o Maturi 18 °C
(Vini Rossi Corposi o Maturi)

Giugno 2026


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