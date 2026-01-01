Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di amarena, ribes e prugna seguite da aromi di viola appassita, mirtillo, tamarindo, cacao, tabacco, catrame, cuoio, ginepro, liquirizia, macis, vaniglia ed eucalipto. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di amarena, ribes e prugna seguite da aromi di viola appassita, mirtillo, tamarindo, cacao, tabacco, catrame, cuoio, ginepro, liquirizia, macis, vaniglia ed eucalipto.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale persistente con ricordi di amarena, ribes e prugna. Finale persistente con ricordi di amarena, ribes e prugna.

24 mesi in barrique, 12 mesi in bottiglia. 24 mesi in barrique, 12 mesi in bottiglia.

