|
Montefalco Grechetto Aurem 2024
Montefalco (Umbria)
|
Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, pesca e pera seguite da aromi di ginestra, biancospino, cedro, ananas, mango, susina, nocciola e un accenno di vaniglia.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di mela, pesca e pera.
Fermentazione e maturazione in barrique e vasca d'acciaio per 4 mesi, 2 mesi in bottiglia.
|
|
Alcol: 13%
|
Pasta con pesce e funghi, Carne bianca saltata, Pesce saltato, Pesce stufato con funghi, Latticini
|
|Calice consigliato
|
10 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
|
|Luglio 2026