Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente. Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, pesca e pera seguite da aromi di ginestra, biancospino, cedro, ananas, mango, susina, nocciola e un accenno di vaniglia. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, pesca e pera seguite da aromi di ginestra, biancospino, cedro, ananas, mango, susina, nocciola e un accenno di vaniglia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela, pesca e pera. Finale persistente con ricordi di mela, pesca e pera.

Fermentazione e maturazione in barrique e vasca d'acciaio per 4 mesi, 2 mesi in bottiglia. Fermentazione e maturazione in barrique e vasca d'acciaio per 4 mesi, 2 mesi in bottiglia.

