Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, banana e pompelmo seguite da aromi di acacia, biancospino, pera, ananas, pesca, mango, susina, pralina e vaniglia. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, banana e pompelmo seguite da aromi di acacia, biancospino, pera, ananas, pesca, mango, susina, pralina e vaniglia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale persistente con ricordi di mela, banana e pompelmo. Finale persistente con ricordi di mela, banana e pompelmo.

4 mesi in barrique. 4 mesi in barrique.

