Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente. Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva spina, pesca e sambuco seguite da aromi di ginestra, ortica, pera, ananas, litchi, pompelmo, mela, cedro, foglia di pomodoro e salvia. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva spina, pesca e sambuco seguite da aromi di ginestra, ortica, pera, ananas, litchi, pompelmo, mela, cedro, foglia di pomodoro e salvia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di uva spina, pesca e ananas. Finale persistente con ricordi di uva spina, pesca e ananas.

10 mesi in vasche d'acciaio. 10 mesi in vasche d'acciaio.

