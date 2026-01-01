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Colli Martani Spumante Metodo Classico Brut Gladius 2020
Colli Martani (Umbria)
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Chardonnay
| Vino Spumante/Frizzante
|Punteggio: ✧✧✧✧
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Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente, perlage fine e persistente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di banana, susina e crosta di pane seguite da aromi di biancospino, pompelmo, pera, mela, pesca, ananas e nocciola.
Attacco effervescente e fresco, equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di banana, susina e pompelmo.
Rifermentazione in bottiglia e affinamento sui propri lieviti per 48 mesi.
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Alcol: 12,5%
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Pasta e risotto con pesce e crostacei, Crostacei saltati, Pesce saltato, Carne bianca saltata, Latticini, Sformati di verdure
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|Calice consigliato
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10 °C
|(Spumanti Metodo Classico Maturi e Millesimati)
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|Luglio 2026