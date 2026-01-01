Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente, perlage fine e persistente. Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di banana, susina e crosta di pane seguite da aromi di biancospino, pompelmo, pera, mela, pesca, ananas e nocciola. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di banana, susina e crosta di pane seguite da aromi di biancospino, pompelmo, pera, mela, pesca, ananas e nocciola.

Attacco effervescente e fresco, equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco effervescente e fresco, equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di banana, susina e pompelmo. Finale persistente con ricordi di banana, susina e pompelmo.

Rifermentazione in bottiglia e affinamento sui propri lieviti per 48 mesi. Rifermentazione in bottiglia e affinamento sui propri lieviti per 48 mesi.

