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Montefalco Sagrantino Colle Grimaldesco 2020
Montefalco Sagrantino (Umbria)
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Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mora, amarena e viola appassita seguite da aromi di prugna, mirtillo, cacao, tabacco, cuoio, liquirizia, macis, timo, vaniglia e mentolo.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di mora, amarena e prugna.
Almeno 36 mesi in botte, 12 mesi in bottiglia.
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Alcol: 15,5%
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Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne con funghi, Formaggi stagionati
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18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
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