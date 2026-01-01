Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mora, amarena e viola appassita seguite da aromi di prugna, mirtillo, cacao, tabacco, cuoio, liquirizia, macis, timo, vaniglia e mentolo. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mora, amarena e viola appassita seguite da aromi di prugna, mirtillo, cacao, tabacco, cuoio, liquirizia, macis, timo, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mora, amarena e prugna. Finale persistente con ricordi di mora, amarena e prugna.

Almeno 36 mesi in botte, 12 mesi in bottiglia. Almeno 36 mesi in botte, 12 mesi in bottiglia.

