Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di amarena, prugna e viola appassita seguite da aromi di rosa appassita, lampone, fragola, mirtillo, cacao, cannella, tabacco, liquirizia, macis, ginepro, cuoio, vaniglia e mentolo. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di amarena, prugna e viola appassita seguite da aromi di rosa appassita, lampone, fragola, mirtillo, cacao, cannella, tabacco, liquirizia, macis, ginepro, cuoio, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di amarena, prugna e lampone. Finale molto persistente con lunghi ricordi di amarena, prugna e lampone.

36 mesi in botte, almeno 5 mesi in bottiglia. 36 mesi in botte, almeno 5 mesi in bottiglia.

