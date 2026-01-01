|
Montefalco Rosso Riserva Rubium 2019
Montefalco (Umbria)
|
Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena, prugna e mora seguite da aromi di viola appassita, mirtillo, cioccolato, tabacco, cipria, liquirizia, vaniglia e mentolo.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e mora.
14 mesi in barrique, 3 mesi in bottiglia.
|
|
Alcol: 14,5%
|
Carne alla griglia, Carne arrosto, Stufati di carne con funghi, Formaggi stagionati
|
|Calice consigliato
|
18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
|
|Luglio 2026