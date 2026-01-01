Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mora, prugna e amarena seguite da aromi di viola appassita, mirtillo, cioccolato, tabacco, tamarindo, cuoio, liquirizia, pepe rosa, sottobosco, vaniglia e mentolo. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mora, prugna e amarena seguite da aromi di viola appassita, mirtillo, cioccolato, tabacco, tamarindo, cuoio, liquirizia, pepe rosa, sottobosco, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mora, prugna e amarena. Finale persistente con ricordi di mora, prugna e amarena.

Almeno 36 mesi in botte, 12 mesi in bottiglia. Almeno 36 mesi in botte, 12 mesi in bottiglia.

