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Spoleto Trebbiano Spoletino Nubìte 2024
Spoleto (Umbria)
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Giallo paglierino intenso e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, nespola e ginestra seguite da aromi di biancospino, ananas, pera, cedro, pesca, kiwi, susina e timo.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di mela, nespola e ananas.
4 mesi in vasche d'acciaio, 2 mesi in bottiglia.
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Alcol: 12,5%
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Antipasti di crostacei e pesce, Pasta e risotto con crostacei e pesce, pesce saltato, Sformati di verdure, Latticini
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|Calice consigliato
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10 °C
|(Vini Bianchi Giovani e Freschi)
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|Agosto 2026