Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, susina e biancospino seguite da aromi di ginestra, camomilla, caprifoglio, albicocca, pera, pompelmo, ananas, rosmarino, miele d'acacia, pietra focaia e mandorla. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, susina e biancospino seguite da aromi di ginestra, camomilla, caprifoglio, albicocca, pera, pompelmo, ananas, rosmarino, miele d'acacia, pietra focaia e mandorla.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela, susina e mandorla. Finale persistente con ricordi di mela, susina e mandorla.

11 mesi in vasche d'acciaio. 11 mesi in vasche d'acciaio.

