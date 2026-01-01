Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente. Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva spina, pesca e sambuco seguite da aromi di ginestra, ortica, frutto della passione, ananas, pompelmo, mela, pera, foglia di pomodoro, salvia e minerale. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva spina, pesca e sambuco seguite da aromi di ginestra, ortica, frutto della passione, ananas, pompelmo, mela, pera, foglia di pomodoro, salvia e minerale.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di uva spina, pesca e frutto della passione. Finale persistente con ricordi di uva spina, pesca e frutto della passione.

11 mesi in vasche d'acciaio, almeno 12 mesi in bottiglia. 11 mesi in vasche d'acciaio, almeno 12 mesi in bottiglia.

