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Friuli Isonzo Sauvignon Blanc Teolis 2023
Friuli Isonzo (Friuli-Venezia Giulia)
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Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva spina, pesca e sambuco seguite da aromi di ginestra, ortica, frutto della passione, ananas, pompelmo, mela, pera, foglia di pomodoro, salvia e minerale.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di uva spina, pesca e frutto della passione.
11 mesi in vasche d'acciaio, almeno 12 mesi in bottiglia.
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Alcol: 13,5%
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Pasta e risotto con pesce e crostacei, Pesce fritto, Pesce saltato, Crostacei saltati, Sformati di verdure, Latticini
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|Calice consigliato
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11 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
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|Agosto 2026