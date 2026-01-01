Giallo dorato brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Giallo dorato brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di banana, mela e acacia seguite da aromi di biancospino, pompelmo, pera, ananas, cedro, susina, pralina, cardamomo, burro, miele, vaniglia e pietra focaia. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di banana, mela e acacia seguite da aromi di biancospino, pompelmo, pera, ananas, cedro, susina, pralina, cardamomo, burro, miele, vaniglia e pietra focaia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale persistente con ricordi di banana, mela e pompelmo. Finale persistente con ricordi di banana, mela e pompelmo.

11 mesi in barrique, almeno 12 mesi in bottiglia. 11 mesi in barrique, almeno 12 mesi in bottiglia.

