Grappa Solera Selezione Segnana (Trentino) Vinaccia di Chardonnay e Pinot Nero Prezzo: € 25,00 - 70cl Punteggio:

Colore ambrato scuro, limpida e cristallina. Intensa, pulita, gradevole, raffinata ed elegante con aromi di nocciola, cioccolato, vaniglia, fico secco, liquirizia, prugna secca, caramello, canditi e miele, pungenza dell'alcol quasi impercettibile. Sapori intensi con pungenza dell'alcol percettibile e che tende a dissolversi rapidamente, piacevole morbidezza, dolcezza equilibrata. Finale molto persistente con lunghi ricordi di cioccolato, nocciola, prugna secca e canditi. Distillazione in alambicco discontinuo. Unione di cinque annate diverse e invecchiate in rovere francese.