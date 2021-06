Sebino Bianco Zero Trattamenti 2019 Ricci Curbastro (Italia) (Lombardia) Bronner, Helios, Johanniter, Solaris Vino Bianco Punteggio: ✧✧✧✧

Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo verdolino, molto trasparente. Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo verdolino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, susina e sambuco seguite da aromi di kiwi, pesca, tiglio, albicocca, limone, ananas, fieno e pera. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, susina e sambuco seguite da aromi di kiwi, pesca, tiglio, albicocca, limone, ananas, fieno e pera.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela, susina e limone. Finale persistente con ricordi di mela, susina e limone.

Maturazione in vasche d'acciaio. Prodotto con varietà PIWI. (Pilzwiderstandfähig) Maturazione in vasche d'acciaio. Prodotto con varietà PIWI. (Pilzwiderstandfähig)



Alcol: 11,5%

Risotto con pesce, Pesce saltato, Crostacei saltati, Carne bianca saltata, Latticini

Calice consigliato 10 °C (Vini Bianchi Giovani e Freschi)

Giugno 2021

Altre Annate DiWineTaste Lettori 2016 ✧✧✧✧ Dicembre 2017 -- 2019 ✧✧✧✧ Giugno 2021 --