Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di uva, pesca e rosa bianca seguite da aromi di fiori d'arancio, banana, mela, pera, mango, agrumi, miele e timo.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di uva, pesca e mango.

16 mesi in vasche d'acciaio. Una piccola parte matura in barrique.