Giallo dorato brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di banana, cedro e acacia seguite da aromi di biancospino, albicocca, mela, pera, mango, papaia, susina, pompelmo, ananas, pralina, burro, miele, pietra focaia e vaniglia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di banana, cedro e albicocca.

10 mesi in barrique, 6 mesi in bottiglia.