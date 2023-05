Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle Metodo Classico Extra Brut X.T. 2019 Cave Mont Blanc de Morgex et La Salle (Italia) Blanc de Morgex et de La Salle (Valle d'Aosta) Prié Blanc Vino Spumante/Frizzante Punteggio: ✧✧✧✧

Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela verde, agrumi e crosta di pane seguite da aromi di biancospino, ginestra, glicine, gelsomino, pera, albicocca, pesca e burro.

Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela verde, pera e albicocca.

Rifermentazione in bottiglia e affinamento sui propri lieviti per almeno 24 mesi.



Alcol: 12%

Antipasto di pesce e verdure, Pasta e risotto con verdure e crostacei, Crostacei saltati, Pesce fritto, Latticini, Uova

Calice consigliato 10 °C (Spumanti Metodo Classico Maturi e Millesimati)

Maggio 2023

