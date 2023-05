Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle Vini Estremi 2021 Cave Mont Blanc de Morgex et La Salle (Italia) Blanc de Morgex et de La Salle (Valle d'Aosta) Prié Blanc Vino Bianco Punteggio: ✧✧✧✧

Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di pesca, pera e ananas seguite da aromi di glicine, ginestra, biancospino, limone, mela verde, kiwi, mandorla e minerale.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, corpo leggero, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di pesca, ananas e limone.

Maturazione in vasche d'acciaio.



Alcol: 11,5%

Antipasti di verdure e crostacei, Risotto con verdure e crostacei, Crostacei saltati, Uova

Calice consigliato 10 °C (Vini Bianchi Giovani e Freschi)

Maggio 2023

Altre Annate DiWineTaste Lettori 2002 ✧✧✧ Giugno 2003 -- 2021 ✧✧✧✧ Maggio 2023 --