Franciacorta Dosaggio Zero Blanc de Noirs Cisiolo Muratori (Italia) Franciacorta (Lombardia) Pinot Nero Vino Spumante/Frizzante Punteggio: ✧✧✧✧

Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di susina, pompelmo rosa e crosta di pane seguite da aromi di biancospino, mandarino, lampone, ananas, mela, pralina, miele e nocciola.

Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di susina, pompelmo rosa e mandarino.

Rifermentazione in bottiglia e affinamento sui propri lieviti per almeno 18 mesi.



Alcol: 12%

Pasta e risotto con pesce, Carne bianca saltata, Zuppe di pesce, Pesce saltato

Calice consigliato 10 °C (Spumanti Metodo Classico)

Gennaio 2024

