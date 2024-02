Franciacorta Extra Brut Nelson Cenci 2018 Vigneti Cenci - La Boscaiola (Italia) Franciacorta (Lombardia) Chardonnay (80%), Pinot Bianco (20%) Vino Spumante/Frizzante Punteggio: ✧✧✧✧ ✭

Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo verdolino, molto trasparente, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di banana, acacia e crosta di pane seguite da aromi di biancospino, mela, cedro, pera, pompelmo, susina, nocciola, brioche, burro, miele e minerale.

Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di banana, mela e cedro.

Rifermentazione in bottiglia e affinamento sui propri lieviti per almeno 48 mesi.



Alcol: 12,5%

Pasta con pesce e funghi, Stufati di pesce con funghi, Carne bianca arrosto, Zuppe di funghi, Zuppe di legumi

Calice consigliato 10 °C (Spumanti Metodo Classico Maturi e Millesimati)

Febbraio 2024

