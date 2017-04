Il colore e le sfumature della Malvasia Bianca Lunga



Come di consueto, i vini della nostra degustazione per contrasto sono prodotti esclusivamente con le uve oggetto del nostro studio. La scelta del vino prodotto con il Greco in purezza non presenta difficoltà, mentre sarà un po' più difficile reperire un vino da Malvasia Bianca Lunga. Per quanto riguarda il Greco, il vino che sceglieremo per la degustazione è un Greco di Tufo, facendo attenzione che sia vinificato in contenitori inerti, preferibilmente vasche d'acciaio. Per il secondo vino sceglieremo un Amelia Malvasia - Denominazione d'Origine Controllata dell'Umbria - assicurandoci che si tratti di un vino prodotto con Malvasia Bianca Lunga in purezza. Si deve infatti considerare che il disciplinare di produzione di questo vino prevede la presenza minima dell'85%. Anche in questo caso, sceglieremo un vino fermentato e maturato in vasche d'acciaio così da non alterare l'espressione delle uve. In entrambi i casi si sceglieranno vini appartenenti all'annata più recente e saranno serviti in calici da degustazione alla temperatura di 10 °C.

Iniziamo la nostra degustazione per contrasto e, come di consueto, il primo aspetto che valutiamo dei due vini è l'aspetto, qualità espressa dal colore e trasparenza. Il primo vino che prenderemo in esame è l'Amelia Malvasia. Incliniamo il calice sopra una superficie bianca e osserviamo la base del calice. Il colore di questo vino rivela un giallo verdolino chiaro e perfino tenue, con una trasparenza molto elevata. La sfumatura, osservata all'estremità della massa liquida, verso l'apertura del calice, rivela anche in questo caso un colore giallo verdolino. Passiamo ora alla valutazione del Greco di Tufo: il colore di questo vino è decisamente più scuro e pieno, mostrando una tonalità giallo paglierino intenso e brillante, oltre a una trasparenza elevata. La sfumatura conferma il colore osservato alla base del calice. Si confrontino ora i due vini: le differenze nel colore e nelle sfumature sono evidenti.

Al naso Malvasia Bianca Lunga e Greco evidenziano delle differenze notevoli, in termini di intensità e qualità. La Malvasia Bianca Lunga, nonostante i suoi frutti freschi e il mosto siano piuttosto profumati, produce vini con profumi decisamente tenui e, per certi aspetti, neutri. Il profilo del Greco è molto diverso, offrendo al naso profumi più intensi e pieni, di maggiore personalità e potenza. La Malvasia Bianca Lunga esprime al naso profumi di pera, melone e pesca, talvolta di albicocca, ai quali seguono aromi floreali che richiamano principalmente la ginestra. Il Greco si presenta al naso del degustatore con aromi che ricordano pesca, mela e pera, oltre a profumi di frutti tropicali - l'ananas su tutti - ai quali si uniscono sensazioni di agrumi, nocciola e biancospino. Inoltre, in certi casi, entrambe le varietà possono esprimere al naso sensazioni minerali, in particolare il Greco prodotto nell'area di Tufo, in Irpinia.

Il primo vino del quale valuteremo i profumi è l'Amelia Malvasia. Con il calice in posizione verticale e senza rotearlo, procediamo con la prima olfazione che consentirà di valutare l'apertura. Notiamo subito il carattere tenue, quasi garbato, della Malvasia, con una forza decisamente moderata tuttavia elegante e piacevole. Dal calice percepiamo aromi di pera, pesca e ginestra, di moderata forza, ma in ogni caso piacevoli e puliti. Dopo avere roteato il calice - così da consentire lo sviluppo dei profumi - il profilo della Malvasia Bianca Lunga si completa con melone, mela, biancospino e albicocca, talvolta ananas. Passiamo ora alla valutazione dell'apertura del Greco di Tufo: dal calice si percepiscono aromi di maggiore potenza e intensità rispetto alla Malvasia, nei quali si riconoscono pesca, mela, pera e biancospino. Dopo avere roteato il calice, il profilo del Greco si completa con agrumi, susina, ananas e la tipica nota di nocciola. Si può inoltre percepire un piacevole accenno di mandorla e nespola, così come un tocco minerale. Si confrontino ora i profili olfattivi due calici: le differenze sono notevoli, soprattutto nell'intensità dei profumi.

Passiamo alla valutazione gustativa dei vini della nostra degustazione per contrasto, iniziando - come nelle fasi precedenti - dall'Amelia Malvasia. Prendiamo un sorso di questo vino è valutiamo il suo attacco, cioè le sensazioni iniziali che si percepiscono in bocca. La Malvasia Bianca Lunga si caratterizza per una piacevole freschezza - conferita dall'acidità - e un corpo di media struttura. Si percepiscono i sapori di pera, pesca, mela e melone, confermando la buona corrispondenza con il naso. Valutiamo ora l'attacco del Greco di Tufo: in bocca si presenta con una decisa freschezza e un corpo di buona struttura, decisamente più potente della Malvasia Bianca Lunga. In bocca dona una buona sensazione di morbidezza - anche per effetto dell'alcol - e si percepiscono, netti e intensi, i sapori di mela, pera, pesca e susina. Si confrontino ora i due vini, in particolare le differenze di struttura e morbidezza: la Malvasia Bianca Lunga si rivela decisamente più sottile pur tuttavia caratterizzata da un'elegante finezza.

L'ultima fase della nostra degustazione per contrasto si concentra sulle sensazioni che i due vini lasciano in bocca dopo la deglutizione, in particolare la persistenza gusto-olfattiva. Il finale dell'Amelia Malvasia è caratterizzato da una piacevole freschezza e una sensazione di struttura lieve, lasciando in bocca sapori di pesca, mela e, sovente, ananas e albicocca. La persistenza è buona, confermando i sapori e le qualità già percepite nella fase gustativa. Il finale del Greco di Tufo è di buona persistenza lasciando in bocca sapori intensi di mela, pesca e susina, oltre alla tipica sensazione di nocciola, spesso anche di mandorla. Nel Greco di Tufo si percepisce un finale più robusto e morbido, pur mantenendo una piacevole vivacità espressa dall'acidità. In questo senso, la differenza con la Malvasia Bianca Lunga è evidente e inequivocabile anche nella fase finale della degustazione, esprimendo caratteri ben diversi pur tuttavia piacevoli in entrambi i casi.