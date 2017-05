Grappa di Nebbiolo Invecchiata Musso (Piemonte) (Distillatore: Distilleria del Barbaresco) Vinaccia di Nebbiolo Prezzo: € 22,00 - 50cl Punteggio:

Limpida, cristallina, colore ambra chiaro brillante. Intensa, pulita, gradevole e raffinata con aromi di prugna secca, viola appassita, nocciola, confettura di amarena, vaniglia, miele, cioccolato e fico secco, con pungenza dell'alcol quasi impercettibile. Sapori intensi con pungenza dell'alcol percettibile e che tende a dissolversi rapidamente, piacevole morbidezza, dolcezza equilibrata. Finale persistente con ricordi di prugna secca, miele, confettura di amarena e nocciola. Distillazione in alambicco discontinuo. Maturazione per almeno 5 anni in botti utilizzate per la produzione dello Sherry (Jerez).