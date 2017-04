Grappa Sherry Cask Segnana (Trentino) Vinaccia di Chardonnay (60%), Schiava (40%) Prezzo: € 38,00 - 70cl Punteggio:

Limpida, colore ambra intenso, cristallina. Intensa, pulita, gradevole, raffinata ed elegante con aromi di banana, pralina, noce, prugna secca, viola appassita, rancio, miele, vaniglia, cioccolato, tabacco con pungenza dell'alcol quasi impercettibile. Sapori intensi con pungenza dell'alcol percettibile e che tende a dissolversi rapidamente, piacevole morbidezza, dolcezza equilibrata. Finale molto persistente con lunghi ricordi di banana, noce, prugna secca e miele. Distillazione in alambicco discontinuo. Maturazione per almeno 5 anni in botti utilizzate per la produzione dello Sherry (Jerez).