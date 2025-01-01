Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo verdolino, molto trasparente. Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo verdolino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, pera e pesca seguite da aromi di ginestra, biancospino, limone, ananas e minerale. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, pera e pesca seguite da aromi di ginestra, biancospino, limone, ananas e minerale.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela, pera e pesca. Finale persistente con ricordi di mela, pera e pesca.

Fermentazione e maturazione in barrique. Fermentazione e maturazione in barrique.

