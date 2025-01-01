|
Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di amarena, mora e violetta seguite da aromi di mirtillo, prugna, carruba, tabacco, cacao, liquirizia, macis, cuoio, sottobosco, grafite, vaniglia e mentolo.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole freschezza.
Finale persistente con ricordi di amarena, mora e mirtillo.
15 mesi in barrique, 12 mesi in bottiglia.