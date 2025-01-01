Rosa ciliegia chiaro e sfumature rosa buccia di cipolla, molto trasparente, perlage fine e persistente. Rosa ciliegia chiaro e sfumature rosa buccia di cipolla, molto trasparente, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di ciliegia, lampone e crosta di pane seguite da aromi di ciclamino, rosa canina, pompelmo rosa, mela, fragola, kiwi, susina, mandarino, nocciola e minerale.

Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di ciliegia, lampone e pompelmo rosa.

Rifermentazione in bottiglia e affinamento sui propri lieviti per almeno 36 mesi.


