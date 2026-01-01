Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, abbastanza trasparente. Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, abbastanza trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di uva, confettura di fragole e confettura di lamponi seguite da aromi di rosa appassita, confettura di ciliegie, prugna secca, tamarindo, cannella, salvia e vaniglia. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di uva, confettura di fragole e confettura di lamponi seguite da aromi di rosa appassita, confettura di ciliegie, prugna secca, tamarindo, cannella, salvia e vaniglia.

Attacco dolce e morbido, comunque equilibrato dalla freschezza, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco dolce e morbido, comunque equilibrato dalla freschezza, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di uva, confettura di fragole e confettura di lamponi. Finale persistente con ricordi di uva, confettura di fragole e confettura di lamponi.

12 mesi in botte. 12 mesi in botte.

